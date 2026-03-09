Paul Seixas si sta facendo notare nel mondo del ciclismo come un talento emergente. La squadra UAE Emirates ha già messo nel mirino il corridore francese, ritenendolo una delle future promesse del settore. Durante la ventesima edizione delle Strade Bianche 2026, Tadej Pogacar è stato uno dei protagonisti principali, ma non è stato l’unico a catturare l’attenzione degli appassionati.

Tadej Pogacar non è stato l’unico grande protagonista della ventesima edizione delle Strade Bianche 2026. Il fuoriclasse sloveno ha dominato la corsa alzando per la quarta volta in carriera il trofeo in Piazza del Campo ma il corridore della UAE Team Emirates XRG non è stato l’unico a stupire i tanti appassionati. C’è infatti un nuovo volto pronto ad entrare a pieno regime nei grandi protagonisti della stagione: Paul Seixas. Il francese classe 2006, dopo aver ottenuto le prime due vittorie in carriera all’inizio del 2026, si è superato anche nella corsa toscana, chiusa al secondo posto dietro a Pogacar, con il quale ha addirittura messo in piedi un inseguimento sul Monte Sante Marie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paul Seixas è il futuro del ciclismo. La UAE Emirates è già sulle tracce del talento francese

