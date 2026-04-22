Fondi disabilità bloccati | scatta l’allarme per i nuovi esclusi

Le risorse previste dal Piano nazionale Non Autosufficienza 2025-2027 per le persone con disabilità di età inferiore ai 70 anni sono attualmente ferme a causa di un problema burocratico. Questa situazione sta causando ritardi nei pagamenti e sta lasciando molte famiglie senza il supporto economico previsto, creando una situazione di incertezza e disagio per chi dipende da questi fondi per le cure e l’assistenza.

Le risorse destinate al Piano nazionale Non Autosufficienza 2025-2027 per i disabili sotto i 70 anni sono bloccate in un limbo burocratico che sta colpendo duramente le famiglie. Mentre la Conferenza Stato-Regioni aveva dato il via libera il 18 marzo scorso, i fondi non sono ancora arrivati ai territori, scatenando una serie di esposti e l’intervento dei giudici contabili. Il ritardo nell’erogazione del Piano Nazionale Non Autosufficienza (PNA) sta creando un vuoto assistenziale che tocca direttamente chi ha necessità di supporto gravissimo o grave. Nonostante l’approvazione formale avvenuta a metà marzo, i soldi stanziati non sono ancora transitati verso le Regioni, lasciando migliaia di persone senza le tutele previste.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fondi disabilità bloccati: scatta l’allarme per i nuovi esclusi Notizie correlate Disabilità grave, fondi per la non autosufficienza ancora bloccati: scatta l’allarme caregiverLe risorse del Piano nazionale Non Autosufficienza (PNA) 2025-2027 destinate alle persone con grave disabilità fino ai 70 anni non sono state ancora... Comuni montani esclusi, scatta il ricorso: Emilia-Romagna e Marche contro i nuovi criteriBoschi, natura e panorami incantevoli, divenuti il set di fortunate serie tv, come “Uno sbirro in Appennino” con Claudio Bisio protagonista, ma non... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Fondi per disabili gravi ancora fermi: famiglie in difficoltà e caregiver in allarme; Disabilità grave fondi per la non autosufficienza ancora bloccati | scatta l’allarme caregiver. Disabilità grave, fondi per la non autosufficienza ancora bloccati: scatta l’allarme caregiverLa Rete Caregiver e Disabilità Italia denuncia il blocco dei fondi per non autosufficienza con sette esposti alle Corti dei Conti regionali ... ilfattoquotidiano.it Spiagge accessibili, Sorgia (FdI) attacca: Fondi bloccati e diritti negatiInterrogazione urgente sui 4,5 milioni non erogati dalla Regione ai Comuni sardi in vista della stagione balneare ... cagliaripad.it MONTEPAONE, BENE CONFISCATO DIVENTA CENTRO PER DISABILITÀ E LAVORO Dalla criminalità al welfare: progetto da 600 mila euro per un centro diurno inclusivo finanziato con fondi europei in Calabria https://www.calabriainchieste.it/2026/04/20/m - facebook.com facebook