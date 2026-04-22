Le risorse previste dal Piano nazionale Non Autosufficienza per il triennio 2025-2027, destinate alle persone con grave disabilità fino ai 70 anni, non sono state ancora inviate alle Regioni nonostante l’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni avvenuta il 18 marzo. Questa situazione ha generato preoccupazione tra i caregiver, che chiedono chiarimenti sui tempi di erogazione dei fondi. La mancata distribuzione delle risorse rischia di influire sui servizi e sulle assistenze previste.

Le risorse del Piano nazionale Non Autosufficienza (PNA) 2025-2027 destinate alle persone con grave disabilità fino ai 70 anni non sono state ancora erogate alle Regioni pur essendoci stata l’approvazione, come accade per questa materia, da parte della Conferenza Stato-Regioni il 18 marzo. La situazione in stand by sta provocando forti preoccupazioni da parte delle famiglie interessate e associazioni coinvolte. La Rete Caregiver e Disabilità Italia ha inoltrato sette esposti ad altrettante Corti dei Conti regionali (Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto) oltre alla Corte dei Conti centrale, per chiedere una verifica del corretto utilizzo delle amministrazioni regionali di tutte le risorse disponibili per l’inclusione e l’assistenza delle persone disabili.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Disabilità grave, fondi per la non autosufficienza ancora bloccati: scatta l’allarme caregiver

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