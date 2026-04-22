Fondazione Ospedale Salesi dai Lions Osimo 2mila euro per l’oncologia pediatrica

Il Lions Club di Osimo ha donato 2.000 euro alla Fondazione Ospedale Salesi Ets, destinandoli ai progetti relativi all’oncologia pediatrica. La somma sarà utilizzata per sostenere le iniziative dedicate ai bambini affetti da tumore presso l’ospedale. La donazione è stata annunciata ufficialmente e sarà impiegata nelle attività di supporto e assistenza ai giovani pazienti.

ANCONA - Andrà a sostegno dei progetti della Fondazione Ospedale Salesi Ets per l’oncologia pediatrica la donazione di 2mila euro del Lions Club di Osimo. Questa mattina ad Ancona, nella sede della Fondazione Salesi, la consegna simbolica dell’assegno, frutto del ricavato dello spettacolo.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Nuovi apparecchi per l'oncologia pediatrica dell'ospedale di Novara grazie a una raccolta fondiCon l'evento "La musica che unisce" l'associazione Amici del Teatro Coccia ha donato il ricavato della serata al reparto di Pediatria del Maggiore... Conad porta a termine raccolta fondi per il Salesi: oltre 147mila euro per l’assistenza pediatrica anconetanaConad ha concluso con successo la raccolta fondi dedicata all’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona, portando a termine un’iniziativa che ha raccolto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Un'auto per il trasporto dei pazienti pediatrici di Terapia del dolore e Cure palliative è stata donata alle Patronesse del Salesi; Fa clownterapia al Salesi: Distrutti i due specchietti della mia auto parcheggiata; Ad Ancona Quesada, Bergamasco e Legnante ad evento 'Giovani, Sport e Valori'; Young Masters Ensemble on tour a Chiaravalle e Castelbellino. Fondazione Salesi porta strumenti musicali ai bimbi ricoveratiTastiere, tamburelli, chitarre e batterie per rendere l'ospedale più accogliente e a misura di bambina e bambino. Sono quasi un migliaio gli strumenti musicali donati negli ultimi due anni da I com ... ansa.it Casa Sabrina per il Salesi. Una donazione dai manager: E’ un abbraccio alle famiglieCasa Sabrina è una Casa di accoglienza della Fondazione Ospedale Salesi/Ets di Ancona, poco distante dal presidio ospedaliero, con 3 camere, una cucina e due bagni. Può ospitare sino a sei ospiti in ... ilrestodelcarlino.it