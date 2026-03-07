Nuovi apparecchi per l' oncologia pediatrica dell' ospedale di Novara grazie a una raccolta fondi

Mercoledì 4 marzo, l'associazione Amici del Teatro Coccia ha presentato una donazione all'ospedale di Novara per acquistare nuovi apparecchi destinati all'oncologia pediatrica. La donazione si inserisce in un'iniziativa di raccolta fondi volta a migliorare le attrezzature del reparto di Pediatria dell'azienda ospedaliero-universitaria. L'evento ha coinvolto musica e solidarietà, con l'obiettivo di sostenere i piccoli pazienti.

Con l'evento "La musica che unisce" l'associazione Amici del Teatro Coccia ha donato il ricavato della serata al reparto di Pediatria del Maggiore Musica e solidarietà insieme per aiutare i piccoli pazienti dell'ospedale Maggiore di Novara. Mercoledì 4 marzo è stata infatti presentata una importante donazione promossa dall'associazione Amici del Teatro Coccia a sostegno del reparto di Pediatria dell'azienda ospedaliero-universitaria. La donazione consentirà di acquistare nuove apparecchiature destinate, in particolare, all'oncologia pediatrica, contribuendo a migliorare ulteriormente l'assistenza e la qualità delle cure offerte ai piccoli pazienti.