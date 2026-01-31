Conad porta a termine raccolta fondi per il Salesi | oltre 147mila euro per l’assistenza pediatrica anconetana

Conad ha concluso la sua campagna di raccolta fondi per l’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona. In totale, sono stati raccolti oltre 147 mila euro, destinati a migliorare l’assistenza ai bambini. L’azienda ha deciso di sostenere direttamente l’ospedale, coinvolgendo la comunità locale in un gesto di solidarietà concreto.

Conad ha concluso con successo la raccolta fondi dedicata all’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona, portando a termine un’iniziativa che ha raccolto complessivamente 147.000 euro. L’obiettivo era sostenere l’assistenza specialistica e il miglioramento delle strutture dedicate ai bambini ricoverati presso l’ospedale anconetano, uno dei principali punti di riferimento per la pediatria in Marche. I contributi sono stati raccolti attraverso una campagna promossa nei supermercati della catena, con l’adesione di migliaia di clienti che hanno scelto di devolvere una parte del loro acquisto a favore del Salesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Conad Raccolta

Ultime notizie su Conad Raccolta

