Ehiweb accelera nel 2025 | crescita a doppia cifra più fibra

Ehiweb ha registrato un aumento del fatturato del 13% e un incremento del 24% nelle connessioni nel 2025, grazie alla forte domanda di servizi internet più veloci. La crescita è stata alimentata dall’espansione della rete in aree rurali e dall’investimento nella fibra ottica, che ha permesso di raggiungere un numero maggiore di clienti. La compagnia si impegna a continuare a sviluppare infrastrutture per soddisfare le esigenze di connettività sempre più elevate.

Ehiweb accelera: un 2025 da record tra crescita, fibra e investimenti nel digitale. Ehiweb ha chiuso il 2025 con una crescita significativa, registrando un aumento del fatturato del 13% e un incremento del 24% nelle connessioni. L’azienda, attiva nel settore delle telecomunicazioni, ha consolidato la sua posizione sul mercato nazionale grazie a una strategia che integra lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche avanzate con un forte impegno nel campo della cultura digitale, puntando sulla qualità del servizio e un rapporto diretto con i clienti. Un anno di svolta per il settore delle telecomunicazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

