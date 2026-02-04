Germania capotreno controllore ucciso di botte a 36 anni da un passeggero sul treno regionale | aveva chiesto il biglietto

A bordo di un treno regionale in Germania, un controllore di 36 anni è stato brutalmente aggredito da un passeggero. Dopo avergli chiesto il biglietto, l’uomo ha reagito con violenza e ha colpito ripetutamente il capotreno. L’uomo è morto per le ferite riportate e ora le forze dell’ordine indagano sull’accaduto.

Un controllore in servizio a bordo di un treno della Deutsche Bahn è morto, in Germania, in seguito alle ferite riportate nel corso di un'aggressione avvenuta lunedì sera, a bordo di un treno regionale espresso. Controllore picchiato e ucciso Secondo quanto riporta la polizia, l'uomo, 36 anni, era stato attaccato da un passeggero ventiseienne, che non aveva il biglietto, e che si trovava con altri giovani fra i 20 e i 30 anni di età. Il fatto è accaduto poco dopo la stazione di Landstuhl, nel Land della Renania-Palatinato. Chi è la vittima Il capotreno, identificato come Serkan C., tedesco di origini turche, è stato aggredito lunedì sera da un cittadino greco di 26 anni che si è rifiutato di presentare un biglietto valido.

