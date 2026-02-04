Biglietto prego ma il passeggero non ce l'ha | prende a pugni in testa il controllore e lo uccide

Un controllore della Deutsche Bahn è stato ucciso lunedì in Germania, dopo che un passeggero gli ha dato un pugno in testa. La vittima, un uomo di 36 anni, stava facendo il suo lavoro quando è stato aggredito. La scena si è verificata in un treno, e l’aggressore ha reagito con violenza improvvisa, lasciando tutti senza parole.

È accaduto in Germania nella giornata di lunedì 2 febbraio. La vittima è un 36enne capotreno della Deutsche Bahn che stava svolgendo il suo lavoro. L'aggressore era in compagnia di altri giovani tra i 20 e i 30 anni.

