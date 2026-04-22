Fogne irregolari al campo nomadi

Il comune di Carpi ha preso provvedimenti riguardo alle fogne presenti al campo Sinti di via Chiesa di Cortile. Sono stati riscontrati problemi di funzionamento e di regolarità nelle condotte fognarie dell’area. L’intervento si è reso necessario per affrontare le criticità emerse in relazione alla gestione delle acque reflue nel campo. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.

Il comune di Carpi interviene un merito al Campo Sinti di via Chiesa di Cortile. È stata, infatti, emanata un’ordinanza indirizzata ad alcuni abitanti del Campo che impone di sanare le irregolarità nello scarico delle acque reflue di sei case mobili presenti nell’area: dovranno interrompere lo scarico irregolare e collegarsi alla rete fognaria. In particolare, le irregolarità sono emerse nel corso di un sopralluogo che tecnici dell’Ufficio Ambiente del Comune, Polizia locale dell’Unione terre d’Argine e tecnici di Arpae avevano eseguito il 19 marzo scorso, accogliendo le osservazioni emerse nel corso dell’assemblea pubblica con i residenti della frazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fogne irregolari al campo nomadi Notizie correlate Scarichi fognari irregolari al campo nomadi di Cortile, scatta l'ordinanza del sindacoIl Comune di Carpi ha emesso un'ordinanza indirizzata ad alcuni abitanti del campo nomadi di Cortile che impone di sanare le irregolarità nello... Demolizione al campo nomadi, partono le multe contro gli abusi al LavelloCarrara, 7 aprile 2026 – Dovrà pagare 15mila euro di multa per non aver demolito le abitazioni abusive al campo nomadi del Lavello.