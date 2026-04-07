A Carrara, un’ordinanza ha portato alla notifica di una multa di 15.000 euro a un residente del campo nomadi del Lavello, per aver evitato la demolizione di abitazioni considerate abusive. L’intervento riguarda un’operazione di sgombero avviata nel quartiere, che mira a rimuovere strutture non autorizzate presenti nell’area. La questione coinvolge anche altri soggetti che si trovano sotto indagine per presunti abusi edilizi.

Carrara, 7 aprile 2026 – Dovrà pagare 15mila euro di multa per non aver demolito le abitazioni abusive al campo nomadi del Lavello. Così ha deciso palazzo civico nei confronti di un cittadino, a cui nei mesi scorsi attraverso l’ordinanza della sindaca Serena Arrighi era stato intimato di demolire parte del piccolo villaggio. Durante il sopralluogo della polizia municipale dello scorso febbraio, è emerso che il trasgressore aveva rimosso solo una roulotte, ma non il resto del complesso residenziale abusivo. Il campionario dell’abuso censito con precisione dai voli aerei parla di cinque manufatti: un corpo centrale di 24 metri quadrati, un secondo ad uso abitativo di 63 metri, e altri tre manufatti di dimensioni minori e una roulotte di ‘servizio’, sparpagliati tra il lato monti e il lato mare del Lavello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Demolizione al campo nomadi, partono le multe contro gli abusi al Lavello

Campo nomadi, nuova ordinanza. Altro input del Comune a demolire una casa abusiva al LavelloEra giugno dello scorso anno quando da palazzo civico era partita un’ingiunzione per demolire 12 costruzioni al campo nomadi del Lavello.

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