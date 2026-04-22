florida eseguita condanna a morte di chadwick scott willacy

In Florida, è stata eseguita la condanna a morte di un uomo condannato per aver dato fuoco a una vicina nel 1999, dopo che lei lo aveva sorpreso a rubare in casa sua tornando dal lavoro. L'uomo era stato giudicato colpevole di aver appiccato l'incendio che ha causato la morte della vicina. La sentenza di morte è stata portata a termine recentemente.

È stata eseguita la condanna a morte di un uomo della Florida che nel 1990 diede fuoco alla vicina dopo che lei, tornata dal lavoro, lo aveva sorpreso a rubare in casa sua. Chadwick Scott Willacy, 58 anni, ha ricevuto un’iniezione di tre farmaci ed è stato dichiarato morto alle 18.15 (le 00.15 in Italia) presso il penitenziario statale della Florida vicino a Starke per l’omicidio di Marlys Sather. Si tratta della quinta esecuzione in Florida quest’anno. Prima dell’iniezione letale Willacy ha chiesto scusa alla sua famiglia e ai suoi amici e ha esortato i suoi “fratelli nel braccio della morte” a restare forti. Ha ribadito la sua innocenza, dicendo che non avrebbe mai ucciso la sua amica.🔗 Leggi su Lapresse.it

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