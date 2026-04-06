Iran | eseguita condanna a morte di un uomo ritenuto legato a Usa e Israele

In Iran è stata eseguita la condanna a morte di un uomo accusato di aver collaborato con Stati Uniti e Israele durante le proteste di fine dicembre e inizio gennaio. Le manifestazioni erano state innescate dall’aumento dei prezzi e si erano poi estese contro il governo. Le autorità hanno dichiarato che l’uomo avrebbe svolto attività di supporto per le due nazioni durante gli eventi di piazza.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Eseguita in Iran la condanna a morte di un uomo giudicato colpevole di aver operato in favore di Stati Uniti e Israele nel corso di una delle proteste di massa contro l'aumento del costo della vita e in seguito contro il governo fra fine dicembre e i primi di gennaio. L'uomo, identificato come Ali Fahim, è stato -scrive il sito Mizan Online associato al sistema giudiziario - "uno degli elementi nemici nelle manifestazioni terroristiche di Dey (gennaio), è stato impiccato dopo che la Corte suprema ha confermato il verdetto". Fahim è stato condannato anche per essersi introdotto in un sito militare per acquisire armi. 🔗 Leggi su Today.it

“Bruceremo i cuori di USA e Israele”: chi è Ali Larijani, l’uomo che potrebbe guidare l’Iran dopo la morte di KhameneiDopo la morte dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso nell’ attacco di Stati Uniti e Israele condotto sabato 28 febbraio, l’Iran si trova in una fase di...

Mosca condanna l'attacco Usa-Israele: "Contro l'Iran un'aggressione immotivata"Il ministero degli Esteri russo ha condannato gli attacchi degli Usa e di Israele all’Iran come «un atto di aggressione armata pianificato e...

In Iran la popolazione festeggia la morte di Khamenei

Temi più discussi: In Iran è emergenza umanitaria. Un’intera popolazione vive sotto sequestro. Completamente isolata dal mondo esterno e in condizioni economiche e sanitarie al di sotto della soglia critica. Eseguita la condanna a morte di Amirhossein Hatami, giovane manife; Raid notturni sull’Iran, almeno 25 morti. La guerra tra ultimatum e diplomazia; IRAN - Il giovane manifestante Amirhossein Hatami è stato impiccato; Pezeshkian: Oggi il mondo si trova a un bivio.

Iran esegue condanna a morte di un cittadino svedese, Stoccolma convoca ambasciatore(Adnkronos) - E' stata eseguita la condanna a morte di un cittadino svedese in Iran. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri svedese, senza precisare la sua identità. L'esecuzione è avvenuta questa ... msn.com

Iran, le notizie più importanti del 30 marzo sulla guerraRoma, 30 mar. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti di lunedì 30 marzo sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran, un conflitto che coinvolge i Paesi del Golfo e il Liban ... askanews.it

Guerra Iran, le ultime news in diretta | In corso una mediazione per una tregua di 45 giorni Gli aggiornamenti: https://qds.it/guerra-iran-usa-israele-ultime-notizie-news-diretta-6-aprile-2026/ facebook

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