Florida eseguita condanna a morte | Chadwick Scott Willacy diede fuoco alla vicina che lo aveva sorpreso rubare

In Florida, è stata eseguita la condanna a morte di un uomo che nel 1990 ha dato fuoco alla vicina dopo che lei lo aveva scoperto a rubare nella sua abitazione. L’uomo, identificato come Chadwick Scott Willacy, aveva agito subito dopo l’incidente, portando avanti un gesto estremo. La vicenda risale a oltre trent’anni fa, quando l’episodio si era svolto nel contesto di un tentativo di furto.

È stata eseguita la condanna a morte di un uomo della Florida che nel 1990 diede fuoco alla vicina dopo che lei, tornata dal lavoro, lo aveva sorpreso a rubare in casa sua. Chadwick Scott Willacy, 58 anni, ha ricevuto un’iniezione di tre farmaci ed è stato dichiarato morto alle 18.15 (le 00.15 in Italia) presso il penitenziario statale della Florida vicino a Starke per l’omicidio di Marlys Sather. Si tratta della quinta esecuzione in Florida quest’anno. Prima dell’iniezione letale Willacy ha chiesto scusa alla sua famiglia e ai suoi amici e ha esortato i suoi “fratelli nel braccio della morte” a restare forti. Ha ribadito la sua innocenza, dicendo che non avrebbe mai ucciso la sua amica.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Florida, eseguita condanna a morte: Chadwick Scott Willacy diede fuoco alla vicina che lo aveva sorpreso rubare Notizie correlate Leggi anche: Iran: eseguita condanna a morte di un uomo ritenuto legato a Usa e Israele Sorpreso a rubare alla Lidl, minaccia i dipendenti con pale d’acciaio: steso con lo spray al peperoncinoBologna, 20 marzo 2026 – Momenti di tensione all’interno del supermercato Lidl di via Francesco Baracca, in zona ospedale Maggiore, dove nei giorni...