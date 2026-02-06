Licenziamenti illegittimi e trasferimenti a orologeria sindacati proclamano lo sciopero alla Mega

I sindacati Filt-Cgil e Uil Trasporti di Caserta hanno deciso di scioperare. Il motivo sono i licenziamenti considerati illegittimi e i trasferimenti che avvengono senza preavviso. La protesta coinvolge tutto il personale della Mega Trasporti presso il centro MD di Gricignano di Aversa. La data stabilita è il 30 gennaio 2026, e i lavoratori hanno già annunciato che bloccheranno subito l’attività. La società si trova di fronte a una forte opposizione, e la tensione tra le parti cresce giorno dopo giorno.

È scontro aperto tra i sindacati e la società Mega Trasporti Srl. Filt-Cgil e Uil Trasporti di Caserta hanno proclamato, il 30 gennaio 2026, lo stato di agitazione di tutto il personale della Mega Trasporti, impiegato presso il sito MD di Gricignano di Aversa, annunciando il blocco immediato del.

