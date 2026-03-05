Escalation di violenza sugli autobus sindacati proclamano lo sciopero

Dopo tre episodi di violenza contro autisti avvenuti nel casertano, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal Campania hanno deciso di proclamare uno sciopero di quattro ore per tutte le aziende di trasporto pubblico locale. La decisione arriva in seguito agli attacchi subiti dai conducenti sugli autobus della società Air Campania.

Conducenti di autobus vittime di violenza. Dopo i tre episodi a distanza ravvicinata tutti avvenuti nel casertano ai danni di autisti dell'Air Campania, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal Campania proclamano 4 ore di sciopero per tutte le aziende del trasporto pubblico locale su gomma della regione Campania domani, venerdì 6 marzo, dalle 8,30 alle 12,30. La decisione, spiegano i sindacati, "arriva dopo l’ennesima, grave aggressione ai danni di una autista di Air Campania, avvenuta ieri sulla linea Caserta–Castel Volturno, presso una fermata di Capua. La lavoratrice, dopo aver... 🔗 Leggi su Casertanews.it



