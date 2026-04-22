Flavia Colagioia il soprano porta in giro per il mondo le composizioni di Domenico Corigliano
Una giovane soprano sta portando in scena le composizioni di un compositore ottocentesco, con un progetto di studio che comprende anche un dottorato di ricerca all’estero. La sua passione per le opere romantiche e i versi di quel periodo l'ha spinta a dedicarsi a un percorso che la vede impegnata in tourneé internazionali, portando avanti questa iniziativa di approfondimento musicale. È un esempio di come l’interesse per il passato possa tradursi in una carriera attiva e innovativa.
Sembra una storia d’altri tempi, ambientata tra corti, castelli e salotti, e invece succede ai giorni nostri che una giovane soprano si innamori di un compositore dell’Ottocento, dei suoi versi e delle sue note romantiche, fino a farne un progetto di studio, con un dottorato di ricerca all’estero.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie correlate
Nek rimbraccia il basso e porta in giro le sue hit in versione più rock. Il sogno? Una colonna sonoraMilano, 5 gennaio 2026 – “È uno spettacolo basato sulle hit della mia carriera rilette in una dimensione ‘power trio’.
Xiaomi HyperOS 3 sta per fare il giro del mondo: gli ultimi modelli aggiornati e le novitàXiaomi ha completato la distribuzione stabile di HyperOS 3 in Cina e punta al lancio globale entro la fine di marzo 2026.