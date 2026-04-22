Flavia Colagioia il soprano porta in giro per il mondo le composizioni di Domenico Corigliano

Una giovane soprano sta portando in scena le composizioni di un compositore ottocentesco, con un progetto di studio che comprende anche un dottorato di ricerca all’estero. La sua passione per le opere romantiche e i versi di quel periodo l'ha spinta a dedicarsi a un percorso che la vede impegnata in tourneé internazionali, portando avanti questa iniziativa di approfondimento musicale. È un esempio di come l’interesse per il passato possa tradursi in una carriera attiva e innovativa.