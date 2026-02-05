Nek torna sul palco con un sound più rock e un set che include le sue hit più famose. In giro per l’Italia, il cantante porta in scena uno spettacolo diverso dal solito, con una formazione di tre musicisti che dà nuova energia alle sue canzoni. Il suo obiettivo? Creare una colonna sonora che unisca i fan e porti l’emozione dal vivo.

Milano, 5 gennaio 2026 – “È uno spettacolo basato sulle hit della mia carriera rilette in una dimensione ‘power trio’. Insomma, sono tornato ad essere musicista tra i miei musicisti vestendo contemporaneamente i panni del bassista e del cantante in una dimensione più minimale ed essenziale di altri tour” racconta Nek nello studio di Soundcheck, il format musicale del nostro giornale, del nuovo giro di concerti teatrale che lo vede impegnato al Ponchielli di Cremona il 9 marzo, al DisPlay di Brescia il 13, al Galleria di Legnano il 14 e e agli Arcimboldi di Milano il 31. “Le canzoni sono quelle che la gente conosce, rilette in una chiave più rock”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nek rimbraccia il basso e porta in giro le sue hit in versione più rock. Il sogno? Una colonna sonora

Approfondimenti su Nek Italia

Per la prima volta, Mahmood, vincitore di Sanremo, firma una colonna sonora originale con il brano

Adele ha raggiunto un nuovo traguardo, con l’album “21” che ha superato la colonna sonora di “The Bodyguard” in termini di vendite, diventando il più venduto di sempre tra le opere di una artista.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Nek Italia

Argomenti discussi: Nek rimbraccia il basso e porta in giro le sue hit in versione più rock. Il sogno? Una colonna sonora.

Nek rimbraccia il basso e porta in giro le sue hit in versione più rock. Il sogno? Una colonna sonoraIl cantautore di Sassuolo si racconta: Il successo all’estero, anche cantando in italiano. I momenti decisivi della mia carriera? Il primo Sanremo, la prima Arena di Verona e il debutto alla tv spagn ... ilgiorno.it

Nek: «Un trio, il mio basso e trent’anni di canzoni»Passaggio da Napoli, e in redazione a «Il Mattino» (l’intervista è sul sito) ieri per Nek in vista della data napoletana del suo «Hits Europan tour» al ... ilmattino.it