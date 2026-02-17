Xiaomi HyperOS 3 sta per fare il giro del mondo | gli ultimi modelli aggiornati e le novità

Xiaomi ha avviato la diffusione di HyperOS 3 in Cina, aumentando così la compatibilità dei suoi ultimi smartphone. La società ha aggiornato diversi modelli, tra cui il Mi 13, con nuove funzioni e miglioramenti di sistema. Entro la fine di marzo 2026, Xiaomi prevede di rendere disponibile HyperOS 3 anche nei mercati internazionali, puntando a conquistare più utenti.

Xiaomi ha completato la distribuzione stabile di HyperOS 3 in Cina e punta al lancio globale entro la fine di marzo 2026. L’aggiornamento, che interessa circa venti modelli di smartphone, tablet e smart TV prodotti tra il 2021 e il 2025, mira a unificare l’esperienza utente e prolungare il ciclo di vita dei dispositivi, in un mercato sempre più competitivo. Il Rollout in Cina: Un Banco di Prova Fondamentale. La fase iniziale del rollout di HyperOS 3 si è concentrata sul mercato cinese, dove gli utenti hanno ricevuto l’aggiornamento tramite canali OTA (Over-The-Air). Questo periodo ha permesso a Xiaomi di stabilizzare il software, correggere eventuali bug e perfezionare le ottimizzazioni prima di estendere l’aggiornamento a livello globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Xiaomi ha annunciato che Android 17 arriverà nel 2026, a causa di un nuovo piano di aggiornamenti software.

