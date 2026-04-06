Dino Baggio | Maradona oggi farebbe mille gol Messi ai suoi tempi sarebbe stato massacrato

Dino Baggio ha commentato le differenze tra i giocatori di oggi e quelli del passato, affermando che Messi ai tempi di Maradona sarebbe stato molto più sfortunato a causa della durezza delle sfide. Ha anche sottolineato che il calcio di allora era caratterizzato da contatti più violenti, ricordando le numerose botte subite da Maradona durante il periodo al Napoli. Le sue parole offrono uno sguardo sulla percezione del cambiamento nelle modalità di gioco e nelle regole nel corso degli anni.

Secondo Dino Baggio, Messi ai tempi di Maradona "sarebbe stato totalmente massacrato": "Oggi è tutto più facile, non si può immaginare quanto picchiavano Diego quando era al Napoli. Per questo dico che è stato il più grande. Il Dio del calcio mondiale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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