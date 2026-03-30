Fiumicino i Tavoli del Porto | Non accettiamo mistificazioni sulla trasparenza

A Fiumicino, i rappresentanti dei Tavoli del Porto hanno dichiarato di non accettare le affermazioni che, secondo loro, distorcono i fatti sulla trasparenza delle attività portuali. La comunicazione è stata diffusa nelle ultime ore, in risposta a quanto riportato da alcune fonti riguardo a presunti problemi di chiarezza nelle procedure di gestione e decisione all’interno del porto.

Fiumicino, 30 marzo 2026 – “La Rete Tavoli del Porto prende atto delle gravi affermazioni diffuse dall’Amministrazione comunale di Fiumicino in merito al sit-in indetto dai Tavoli del Porto e dal Collettivo No Porto ( leggi qui ) per chiedere più trasparenza e respinge con fermezza una ricostruzione dei fatti ( leggi qui ) che non corrisponde alla realtà documentata. Contrariamente a quanto dichiarato, l’accesso agli atti che ha determinato la mobilitazione è un accesso ambientale, presentato dai legali della Rete Tavoli del Porto e depositato in data 24 febbraio 2026. A oggi tale richiesta risulta inevasa. Smentiamo pertanto le dichiarazioni del Sindaco e dell’Amministrazione secondo cui l’accesso agli atti sarebbe stato garantito nei tempi previsti “. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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