Montella Convento di San Francesco | tra salute pubblica e tutela del patrimonio storico in conflitto

La disputa sul futuro del Convento di San Francesco a Folloni, nel centro di Montella, si fa sempre più accesa. Da una parte ci sono gli abitanti e le associazioni che vogliono preservare il patrimonio storico, dall’altra le autorità che puntano a intervenire per garantire la sicurezza e la salute pubblica. La situazione è tesa e le decisioni potrebbero cambiare il volto del sito, tra opposizioni e richieste di tutela.

La disputa per il futuro del Convento di San Francesco a Folloni, nel cuore di Montella, ha raggiunto un punto di svolta, cristallizzando un conflitto che va ben oltre la semplice questione di una ristrutturazione. Ieri, una mobilitazione di cittadini, associazioni locali e rappresentanti delle comunità religiose ha preso posizione contro la decisione dell'amministrazione comunale di trasformare la palazzina attigua all'antico convento in un ospedale di comunità, un progetto che, pur non contestato nella sua necessità, ha acceso un dibattito acceso sulla sua ubicazione e sul significato stesso del luogo.

