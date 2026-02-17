Incendio teatro Sannazaro Manfredi dispone misure urgenti a tutela della salute e dell’incolumità delle persone

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha deciso di intervenire dopo l’incendio che questa mattina ha distrutto il teatro Sannazaro, causando una colonna di fumo che ha invaso l’aria in tutta la zona. La fiamma si è sviluppata rapidamente, mettendo a rischio le persone nelle vicinanze e costringendo i residenti a evacuare le case vicine. Per proteggere la popolazione, il primo cittadino ha firmato un’ordinanza che impone restrizioni e misure di sicurezza immediate.

Fino a nuova diversa disposizione, che sarà adottata sentito il parere degli organi tecnici, viene chiesto di evitare di stazionare per lunghi periodi in spazi all’aperto, di lavare accuratamente frutta, ortaggi e verdura prima di mangiarli, di chiudere porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e ogni altra apertura verso l’esterno, di spegnere condizionatori, impianti di ventilazione o ricircolo dell’aria. Inoltre, in prossimità del fumo, è necessario coprire naso e bocca con un panno umido. Quanti dovessero avvertire problemi respiratori o bruciore alle vie respiratorie sono invitate a contattare immediatamente un medico e a rivolgersi a un pronto soccorso.🔗 Leggi su Napolitoday.it Incendio teatro Sannazaro, Fico e Manfredi: “Una ferita per tutti”L’incendio al teatro Sannazaro di Napoli, scoppiato nelle prime ore del mattino nel quartiere Chiaia, ha causato danni significativi alla struttura. Incendio distrugge teatro Sannazaro, Manfredi: "Ferita profonda per Napoli"Un incendio ha distrutto il teatro Sannazaro, causando danni ingenti alla struttura. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incendio a Napoli, a fuoco il teatro Sannazaro: crolla la cupola; Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Napoli, il teatro Sannazaro distrutto da un incendio, persone intossicate e danni ai palazzi. Le lacrime della nipote di Luisa Conte; Incendio a Napoli, distrutto il teatro Sannazaro: crolla la cupola. Si indaga per incendio colposo. Napoli, il Teatro Sannazaro è distrutto dalle fiamme: danni per 70 milioni, aperta inchiesta per incendio colposo. Manfredi: lo ricostruiremo, Giuli: tornerà a splendereSpaventoso incendio nella notte a via Chiaia a Napoli all'interno di un condominio intorno alle 6 del mattino. In fiamme è andato il Teatro Sannazaro ... ilmattino.it Incendio del Sannazaro, Manfredi: Si pensa a fatto accidentale'I vigili stanno indagando per capire le origini. Si pensa a un fatto accidentale, ma e' ancora presto per definire le cause dell'incendio perche' ... notizie.tiscali.it L'incendio del Teatro Sannazaro, un simbolo della cultura divorato dalle fiamme. La notizia https://qds.it/incendio-teatro-sannazaro-napoli-video/ facebook #intanto Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, evacuate diverse abitazioni vicine x.com