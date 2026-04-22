Fiumicino ponte tra Europa e Asia | più rotte per Bangkok e Delhi

Da aprile 2026, l’aeroporto di Fiumicino amplia le sue rotte verso l’Asia, con collegamenti diretti per Bangkok e Delhi operati da Ita Airways. La compagnia aerea annuncia l’aggiunta di voli che facilitano i collegamenti tra l’Italia e queste due città asiatiche, rendendo più agevoli i viaggi verso il continente. Questi nuovi voli rappresentano un incremento rispetto alle rotte precedenti, offrendo opzioni più dirette ai passeggeri.

Fiumicino, 22 aprile 2026 – Viaggiare verso l’Asia con Ita Airways sarà ancora più semplice e diretto. La Compagnia annuncia un rafforzamento dei collegamenti con India e Thailandia in occasione del picco della stagione estiva 2026, rispondendo alla crescente domanda di collegamenti diretti fra l’Italia e l’Oriente e confermando il proprio impegno verso l’espansione intercontinentale. Per tutto il mese di agosto 2026, il volo diretto di Ita Airways da Roma Fiumicino a Bangkok vedrà un incremento da tre a cinque frequenze settimanali, mentre il collegamento tra Roma Fiumicino e Delhi diventerà giornaliero con sette frequenze settimanali. Lo comunica la compagnia aerea.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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