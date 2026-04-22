Fiumicino in sella al Cavallino | l’evento Ferrari Therapy – Meccanici per un giorno

Il Comune di Fiumicino organizza per il 25 aprile l’evento “Ferrari Therapy – Meccanici per un giorno”, che coinvolge appassionati e volontari in attività di assistenza e manutenzione di veicoli. La manifestazione si svolge presso una struttura locale e prevede la partecipazione di persone con diverse abilità, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale attraverso il mondo dei motori. L’iniziativa intende anche sostenere progetti di solidarietà a favore di comunità locali.

Fiumicino, 22 aprile 2026 – Il Comune di Fiumicino promuove per il prossimo 25 aprile l’iniziativa “ Ferrari Therapy – Meccanici per un giorno ”, un evento di alto valore sociale che unisce la passione per i motori all’inclusione e alla solidarietà. L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale, è organizzato in collaborazione con il Ferrari Club Passione Rossa e alcune realtà del territorio, e si svolgerà presso piazzale Mediterraneo. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, circa, 20 Ferrari raggiungeranno Fiumicino per essere esposte al pubblico fino alle ore 22, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare da vicino alcune delle eccellenze della motoristica italiana.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: F1, la Ferrari parte con un trotto sostenuto. Il Cavallino Rampante può arrivare al galoppo della Mercedes? Alicia Keys a Sanremo, la tuta in pelle ‘scolpita’ e i gioielli meccanici: look mozzafiato a firma FerrariModena, 28 febbraio 2026 – Alicia Keys, al Festival di Sanremo per la prima volta nella sua vita, non solo ha reso la sua esibizione a fianco di Eros...