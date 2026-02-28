Alicia Keys a Sanremo la tuta in pelle ‘scolpita’ e i gioielli meccanici | look mozzafiato a firma Ferrari

Alicia Keys si è presentata per la prima volta al Festival di Sanremo, indossando una tuta in pelle che ha attirato l'attenzione e completata da gioielli meccanici. La cantante ha eseguito un'esibizione insieme a Eros Ramazzotti, attirando l'attenzione dei presenti e dei media. La sua presenza sul palco ha suscitato interesse, e il suo look è stato firmato dalla maison Ferrari.

Modena, 28 febbraio 2026 – Alicia Keys, al Festival di Sanremo per la prima volta nella sua vita, non solo ha reso la sua esibizione a fianco di Eros Ramazzotti storica per la sua semplice presenza, ma per molteplici motivi. Innanzitutto, un look strepitoso firmato Ferrari: fin dalla sua prima apparizione scendendo le scale del teatro Ariston il completo total black di pelle, l’acconciatura che le incorniciava perfettamente il viso, gli orecchini a forma di ‘morsetto’ hanno reso la sua presenza scenica imponente ed elegante al tempo stesso. La diva internazionale è stata particolarmente apprezzata dal pubblico e da casa anche perché ha cantato in italiano un grande successo di Ramazzotti: ‘L’Aurora’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

