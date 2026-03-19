Fiumicino escavi e ripascimento al Porticciolo del Faro | ecco il piano

A Fiumicino sono in corso interventi di escavo e ripascimento al Porticciolo del Faro, con un piano che prevede un arco di trenta giorni per completare i lavori. Le operazioni coinvolgono tecniche di ingegneria idraulica e utilizzo di dati satellitari per restituire il mare a chi lo frequenta ogni giorno. Le attività sono state avviate con l’obiettivo di migliorare le condizioni della zona.

Fiumicino, 19 marzo 2026 – Trenta giorni per restituire il mare a chi lo vive quotidianamente, tra precisione satellitare e ingegneria idraulica. Il cuore pulsante dell’intervento al Porticciolo del Faro non è solo una questione di ruspe, ma una complessa operazione di chirurgia costiera che vede impegnata la “ Vega1 “, una motonave iscritta nei registri di Roma specializzata nel dragaggio aspirante e refluente. Questa unità non si limita a scavare, ma agisce come un enorme aspirapolvere marino capace di prelevare i sedimenti accumulati e pomparli direttamente nelle aree destinate al nuovo assetto del litorale. L’operazione è mappata con estrema accuratezza attraverso tredici punti di coordinate geografiche WGS84, che delimitano un perimetro d’azione compreso tra la latitudine $41^44^53,13^N$ e la $41^45^8,54^N$. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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