Lunedì 30 marzo, in via dei Pisoni a Piacenza, i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti a seguito di una segnalazione riguardante un autobus di linea. Durante un controllo, un individuo ha tentato di allontanarsi dall’area, ma è stato successivamente denunciato dalle forze dell’ordine. L’episodio ha causato momenti di tensione tra i presenti.

Momenti di tensione nella mattinata di lunedì 30 marzo in via dei Pisoni, a Piacenza, dove i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione del personale addetto ai controlli su un autobus di linea di Seta. Secondo quanto ricostruito, un passeggero si sarebbe rifiutato di mostrare il biglietto e di fornire le proprie generalità. Sul posto sono arrivati i militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza, che hanno fatto scendere l’uomo dal mezzo per procedere all’identificazione. In quel momento il passeggero avrebbe tentato di allontanarsi a piedi, venendo però bloccato poco dopo. Durante le fasi successive, l’uomo avrebbe opposto resistenza ai carabinieri, rendendo necessario il suo contenimento in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Dopo un controllo sul bus tenta la fuga, denunciato

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