Va a scuola con il tirapugni ma il cane antidroga lo scopre | denunciato studente di 15 anni

Un ragazzino di 15 anni è stato denunciato dopo aver portato un tirapugni a scuola, ma il cane antidroga Wally dei Carabinieri ha trovato l'arma durante un controllo all’istituto Morvillo Falcone-Bassi di Brindisi. Il giovane aveva nascosto l’oggetto nel suo zaino, ma il cane ha fiutato il pericolo tra i libri e i quaderni.

