Il marchio francese Kiabi ha avviato un richiamo di cinque capi di abbigliamento venduti in Francia, tra cui una tutina per neonato, a causa della presenza di composti PFAS che superano i limiti consentiti dalla legge. La decisione riguarda prodotti disponibili in negozio e online, e si rende necessario per motivi di sicurezza. La catena invita i clienti a restituire i capi interessati.

Il marchio francese Kiabi ha lanciato un richiamo urgente per cinque capi di abbigliamento venduti in Francia, a causa della presenza di composti PFAS oltre i limiti legali. Tra gli articoli segnalati c’è anche una tutina per neonato, acquistata tra giugno e dicembre 2025. L’Agenzia Nazionale Francese per la Sicurezza Sanitaria avverte che l’esposizione a queste sostanze chimiche può causare danni gravi alla salute. I prodotti coinvolti sono stati commercializzati nel corso del 2025 e includono giubbotti antivento e tute imbottite. Il portale governativo Rappel Conso ha classificato il problema come rischio chimico immediato. Chi possiede questi capi deve smettere di usarli immediatamente e portarli nei negozi entro il 31 maggio per ottenere il rimborso completo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PFAS tossici: Kiabi richiama 5 capi, tra cui tutina neonato

Articoli correlati

Incendio in centro storico a Forlì: salvata una donna, 4 evacuati tra cui un neonatoForlì, 18 gennaio 2026 – Attimi di paura questa mattina, in pieno centro storico, per un incendio sviluppatosi in un appartamento al primo piano.

“Il processo del secolo con 32 capi d’accusa tra cui violenza sessuale e trasporto di droga”: Marius Borg Høiby fa tremare la monarchia norvegeseIl 3 febbraio parte il processo contro il figlio della principessa Mette-Marit, accusato di 32 reati tra cui stupro e traffico di droga Tutto pronto...