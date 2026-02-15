Nuova uscita targata Flavio Ghetto Eden

Il rapper Flavio Ghetto Eden ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo, prevista per venerdì 20 febbraio. La canzone, intitolata

VENERDI 20 FEBBRAIO?? NUOVA USCITA?? Dopo il brano nel nuovo album di #Babaman #MusicalAssassin e la partecipazione alla #RUNTINGSRIDDIM prodotta da Big Records,?? con il brano #PITBULL Arriva il terzo Singolo in un mese???? "TUTTI FANNU DANCEHALL"?? #FlavioGhettoEden?? Prod. Manqc Daniele Maruccio Il brano farà parte del KALAMITA MIXTAPE Vol. 12 By Ghetto Eden?? Fuori venerdì 20 febbraio Disponibile su YouTube e su tutti i digital store "TUTTI FANNU DANCEHALL" É Chiaru lu messaggiu Dancehall None pe moda!

Senza Simi - Flavio Ghetto Eden [ Official Video ]

