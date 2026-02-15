Nuova uscita targata Flavio Ghetto Eden
Il rapper Flavio Ghetto Eden ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo, prevista per venerdì 20 febbraio. La canzone, intitolata
C'è Posta per Te, le pagelle: Argentero 'snobba' Sofia Goggia (5), Antonio vuole 'mordere piedi' (3), Gerry Scotti sa cucinare o no? (6) VENERDI 20 FEBBRAIO?? NUOVA USCITA?? Dopo il brano nel nuovo album di #Babaman #MusicalAssassin e la partecipazione alla #RUNTINGSRIDDIM prodotta da Big Records,?? con il brano #PITBULL Arriva il terzo Singolo in un mese???? “TUTTI FANNU DANCEHALL”?? #FlavioGhettoEden?? Prod. Manqc Daniele Maruccio Il brano farà parte del KALAMITA MIXTAPE Vol. 12 By Ghetto Eden?? Fuori venerdì 20 febbraio Disponibile su YouTube e su tutti i digital store “TUTTI FANNU DANCEHALL” É Chiaru lu messaggiu Dancehall None pe moda! .🔗 Leggi su Lecceprima.it
La nuova serie TV targata HBO di Harry Potter ha un periodo d’uscita: manca meno del previsto
La serie TV di Harry Potter prodotta da HBO arriverà prima del previsto.
WWE: CM Punk nel cast della nuova commedia romantica targata Netflix
Senza Simi - Flavio Ghetto Eden [ Official Video ]
Nuova uscita targata Flavio Ghetto EdenVENERDI 20 FEBBRAIO ? NUOVA USCITA ? Dopo il brano nel nuovo album di #Babaman #MusicalAssassin e la partecipazione alla #RUNTINGSRIDDIM prodotta da Big Records, ? con il brano #PITBULL Arriva il t ... lecceprima.it
Flavio Eden-g. Flavio Ghetto Eden · Pitbull. #dancehallstar N 20 a #galatina da @m.e.w_the.chill.zone Massimu rispettu a tutti gli amici e le@amiche presenti @ghettoedenfamily #ghettoeden #shottap #salentodancehall Segna le pro facebook