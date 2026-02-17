Caserta tornano gli appuntamenti formativi di Fimaa Confcommercio

A Caserta, Fimaa Confcommercio ripropone i corsi di formazione per agenti immobiliari. La decisione nasce dalla crescente domanda di professionisti aggiornati e competenti nel settore. L’obiettivo è aiutare gli agenti a migliorare le proprie capacità, usare meglio le tecnologie e offrire un servizio più efficace ai clienti. L’iniziativa prevede incontri pratici e momenti di confronto, pensati per rafforzare le competenze e affrontare le sfide quotidiane.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo appuntamento formativo targato Fimaa Confcommercio Caserta e destinato agli agenti immobiliari che vogliono distinguersi, crescere e affrontare il futuro con metodo, competenze umane e tecnologia. Giovedì 19 febbraio dalle ore 9,30 nella sede di via Renella si svolgerà un incontro pensato per chi vuole restare competitivo nel mercato immobiliare di oggi. La sessione si aprirà con i saluti istituzionali del presidente Fimaa Caserta, Salvatore Aiezza, e del presidente regionale e vice presidente nazionale, Vincenzo De Falco. Seguirà l’intervento di Paolo Pennacchio, Responsabile Formazione Credipass, incentrato su “Competenze umane, metodo moderno e tecnologia: il nuovo standard dell’Agente vincente”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caserta, tornano gli appuntamenti formativi di Fimaa Confcommercio Nella sede di Confcommercio l'ultimo incontro formativo dell'anno targato FimaaGiovedì 18 dicembre, presso la sede di Confcommercio in via Renella a Caserta, si terrà l'ultimo incontro formativo dell'anno organizzato da Fimaa, la Federazione italiana mediatori agenti d’affari. Leggi anche: 'Guide all'ascolto', tornano gli appuntamenti dedicati alla cultura della musica Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I Duran Duran tornano in Italia: concerto-evento alla Reggia di Caserta; San Valentino e Carnevale: gli eventi casertani dal 13 al 17 febbraio; I Duran Duran tornano in Italia: tre concerti tra Verona, Caserta e Udine; Musica, i Duran Duran tornano in Italia: tre concerti-evento tra Verona, Caserta e Villa Manin. CASERTA - I Duran Duran tornano in Italia: concerto evento davanti alla Reggia17:10:21 L’estate italiana si prepara ad accogliere una delle band più iconiche e influenti della storia della musica: i Duran Duran annunciano tre straordinari concerti nel nostro Paese, in tre tra l ... casertafocus.net I Duran Duran tornano in Italia: concerto-evento alla Reggia di CasertaL’estate italiana si prepara ad accogliere una delle band più iconiche e influenti della storia della musica. I ... msn.com Fimaa Italia Confcommercio - Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari. . I webinar FIMAA forma sono un’occasione per ricevere spunti pratici e autorevoli, che vanno oltre la professione in senso stretto e ti aiutano nella gestione quotidiana. La stagione #F facebook