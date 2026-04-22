Gli imprenditori del Sannio hanno avviato una petizione rivolta al Parlamento per protestare contro le modalità di gestione dei dati fiscali. La richiesta mira a evidenziare le preoccupazioni riguardo alla tutela della privacy in relazione ai sistemi di controllo e agli algoritmi utilizzati dall'amministrazione fiscale. La protesta si inserisce in un dibattito più ampio sulle implicazioni legali e sulla protezione dei dati personali nel settore economico.

La battaglia per la tutela della privacy fiscale parte dal Sannio, dove gli imprenditori hanno lanciato una petizione ufficiale rivolta al Parlamento. L’obiettivo è forzare una revisione radicale delle norme tributarie, contestando metodi di controllo che secondo la Corte Europea dei diritti dell’uomo violano i principi fondamentali della vita privata. A Benevento, il movimento è guidato da Fucci, presidente di AsLIm Italy, associazione con base legale a Limatola e diverse sedi di rappresentanza su tutto il territorio nazionale. La protesta nasce dalla necessità di proteggere migliaia di attività economiche che oggi rischiano la chiusura a causa di una pressione fiscale ritenuta insostenibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fisco e privacy: la rivolta degli imprenditori sfida gli algoritmi

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