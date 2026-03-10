Algoritmi contro i superbatteri | la nuova sfida per gli antibiotici creati dall’AI

Gli scienziati stanno sviluppando nuovi antibiotici con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, utilizzando algoritmi per individuare composti efficaci contro i superbatteri. La ricerca, che punta a superare le difficoltà tradizionali nella scoperta di farmaci, si concentra sulla creazione di molecole innovative per contrastare la resistenza antimicrobica, una minaccia crescente che rischia di compromettere la salute pubblica e i sistemi sanitari di tutto il mondo.

Per decenni la scoperta di antibiotici è stata una pratica lenta e costosa. Nel frattempo, la resistenza antimicrobica è diventata una minaccia sistemica, capace di mettere in crisi non solo i sistemi sanitari ma intere economie. In questo scenario di stallo industriale e urgenza sanitaria, l’Intelligenza Artificiale si è inserita come un attore inatteso, alterando profondamente l’equilibrio tra scienza, mercato e potere geopolitico. L’idea che l’antibiotico del futuro nasca in un data center, prima ancora che in una provetta, non è più fantascienza. Nell’agosto 2025 il MIT ha raccontato un risultato che, per come è stato ottenuto,... 🔗 Leggi su It.insideover.com

