A Firenze, un’operazione antidroga ha portato all’indagine di 21 persone tra Italia e Spagna, con il sequestro di oltre 234 chili di hashish. Tra i soggetti coinvolti ci sono cittadini italiani e marocchini. La polizia ha sequestrato una quantità significativa di droga, che si ritiene fosse destinata al mercato locale e internazionale. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli della rete di distribuzione.

Ventuno persone indagate e numerosi sequestri di droga a seguito di una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Firenze, che ha colpito un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, eseguita su delega della Procura, ha portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti di cittadini marocchini e italiani, ritenuti coinvolti in un’associazione criminale attiva tra Firenze e la sua provincia. Le indagini e l’origine dell’operazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso avvio nel marzo 2023, quando due ispettori della sezione antidroga hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino residente in Spagna.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Firenze, traffico internazionale di hashish: 21 indagati tra Italia e Spagna, sequestrati 245 kg di droga

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