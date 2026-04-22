firenze si arrampica sulla fontana del nettuno per una sfida prematrimoniale e la sfregia

A Firenze, una turista di 28 anni si è arrampicata sulla fontana del Nettuno in piazza Signoria nel corso di una sfida prematrimoniale. L’azione ha provocato danni valutati in circa 5 mila euro, che hanno richiesto interventi di riparazione. La donna è stata identificata e l’episodio ha attirato l’attenzione delle autorità locali. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Si arrampica sulla fontana del Nettuno in piazza Signoria a Firenze per una sfida prematrimoniale. La bravata di una turista straniera, 28 enne, costa cara perché provoca danni da 5 mila euro. La giovane, sabato scorso, per scommessa doveva scalare la statua del biancone davanti a palazzo vecchio per arrivare a toccare le parti intime dell'uomo raffigurato nel capolavoro di Bartolomeo Ammannati. Per farlo ha scavalcato sia l'inferriata sia il bordo della vasca e per evitare di entrare in acqua si è aggrappata alle zampe dei cavalli che sostengono la conchiglia della composizione scultorea. È stata denunciata alla polizia municipale per deturpamento di bene artistico-architettonico.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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