Una donna si è arrampicata sulla Fontana del Nettuno a Firenze in occasione di una sfida prematrimoniale, ma è stata immediatamente notata dalla polizia municipale che l’ha fatta scendere dalla struttura. L’episodio è avvenuto il 21 aprile 2026 e ha attirato l’attenzione per la sua natura poco convenzionale. La donna ha cercato di raggiungere la cima della fontana prima di essere fermata dalle forze dell’ordine.

Firenze, 21 aprile 2026 - Si è arrampicata sul “ Biancone ” per una challenge prematrimoniale ma è stata subito individuata dalla polizia municipale che l’ha fatta subito uscire dalla fontana. Una bravata che però è costata alla giovane straniera una denuncia perché con il suo comportamento ha provocato dei piccoli ma significativi danneggiamenti alla fontana di piazza Signoria per circa 5mila euro. Cosa è accaduto. L’episodio risale a sabato pomeriggio. Come successivamente lei stessa ha raccontato agli agenti della polizia municipale intervenuti, la 28enne è entrata nella fontana del Nettuno scavalcando sia l’inferriata che il bordo della vasca e, per non entrare in acqua, si è arrampicata direttamente sulle zampe del cavallo che trasporta la conchiglia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prima del matrimonio una sfida folle: Firenze, si arrampica sulla Fontana del Nettuno e la danneggia

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