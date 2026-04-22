Tumori a Firenze oltre 1.600 visite e 900 interventi a domicilio

A Firenze sono state effettuate più di 1.600 visite di prevenzione e oltre 900 interventi domiciliari rivolti a pazienti oncologici. Sono state inoltre svolte numerose prestazioni di riabilitazione dedicate a chi si sta riprendendo dopo un percorso di cura contro il cancro. Questi interventi fanno parte di un programma di assistenza rivolto a rafforzare il supporto ai malati di tumore nella fase post-terapia.

Oltre 1.600 visite di prevenzione, più di 900 interventi a domicilio e migliaia di prestazioni dedicate alla riabilitazione dei pazienti oncologici. Sono i numeri che raccontano l’attività 2025 della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) di Firenze, impegnata ogni giorno nella lotta.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Vigili del fuoco, nel 2025 oltre 10.600 interventi. In media 29 ogni giorno Padova, pizzeria sotto accusa: traffico di cocaina svelato da consegne a domicilio sospette. Sequestrati 600 grammi.Padova è scossa da un’operazione della Guardia di Finanza che ha portato all’arresto del titolare di una pizzeria kebab, accusato di gestire un... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tumori, a Firenze oltre 1.600 visite e 900 interventi a domicilio; Navigare insieme contro il tumore : Qua smettiamo di avere paura; Tumore al seno, campagna Novartis Facciamo squadra contro il rischio di recidiva; Oltre 1.600 visite di prevenzione e più di 900 interventi a domicilio con Lilt. Tumori: Lilt, a Firenze oltre 1.600 visite di prevenzione e più di 900 interventi a domicilio1.655 visite di prevenzione dermatologica, senologica e urologica, 913 interventi effettuati a domicilio e 7.500 prestazioni dedicate alla riabilitazione fisica e psicologica dei pazienti oncologici. agensir.it Firenze, un torneo di burraco per sostenere la lotta ai tumoriFirenze, 19 marzo 2026 – Un pomeriggio di divertimento e solidarietà. Sabato 28 marzo, alle 15, a Villa Bracci (Stradone di Rovezzano, 33) a Firenze si svolgerà un torneo di burraco il cui ricavato ... lanazione.it Con l’età che avanza, il sistema immunitario diventa meno efficiente. Questo è uno dei motivi per cui a una certa età non è più possibile donare il midollo osseo. Dato che il trapianto di midollo è una delle possibilità di trattamento di alcuni tumori del sangue, c - facebook.com facebook Nuovo centro per la cura dei tumori per i trent’anni dell’Humanitas milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com