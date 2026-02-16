giustizia riparativa a lecco il nuovo centro pubblico e gratuito

A Lecco, il Comune ha aperto un nuovo centro dedicato alla giustizia riparativa, con l’obiettivo di offrire un’alternativa concreta ai processi tradizionali. La struttura, pubblica e gratuita, si trova nel quartiere di Pescarenico, vicino alla chiesa di San Giovanni, e mira a coinvolgere sia vittime che autori di reati in incontri di confronto diretto.

Un Centro comunale per la giustizia riparativa, tra i primi operativi in Italia. Non può che essere a Lecco, terra dell’ Innominato, il simbolo di quanti intraprendono di conversione per porre rimedio ai crimini compiuti. La giustizia riparativa non è una scorciatoia per beneficiare di uno sconto di pena o di altri benefici in caso di condanna. Semmai è un modo per comprendere sino in fondo il male commesso per non ripetere gli stessi reati e per consentire alle vittime di rimarginare le ferite subite per poter andare avanti, proprio come successo appunto tra l’Innominato e Lucia. Il Centro comunale per la giustizia riparativa è un servizio pubblico e a libero accesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Lecco apre il Centro per la giustizia riparativa, un progetto che mira a favorire il risarcimento dei danni tra le parti coinvolte.

