Giustizia riparativa A Lecco il nuovo centro Pubblico e gratuito
A Lecco, il Comune ha aperto un nuovo centro dedicato alla giustizia riparativa, con l’obiettivo di offrire un’alternativa concreta ai processi tradizionali. La struttura, pubblica e gratuita, si trova nel quartiere di Pescarenico, vicino alla chiesa di San Giovanni, e mira a coinvolgere sia vittime che autori di reati in incontri di confronto diretto.
Un Centro comunale per la giustizia riparativa, tra i primi operativi in Italia. Non può che essere a Lecco, terra dell’ Innominato, il simbolo di quanti intraprendono di conversione per porre rimedio ai crimini compiuti. La giustizia riparativa non è una scorciatoia per beneficiare di uno sconto di pena o di altri benefici in caso di condanna. Semmai è un modo per comprendere sino in fondo il male commesso per non ripetere gli stessi reati e per consentire alle vittime di rimarginare le ferite subite per poter andare avanti, proprio come successo appunto tra l’Innominato e Lucia. Il Centro comunale per la giustizia riparativa è un servizio pubblico e a libero accesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Lecco, apre il Centro per la giustizia riparativa: sarà tra i primi in Italia
Lecco apre il Centro per la giustizia riparativa, un progetto che mira a favorire il risarcimento dei danni tra le parti coinvolte.
Giustizia riparativa al centro: ad Avellino un dialogo tra istituzioni, detenuti e vittime
Oggi ad Avellino si è tenuto un incontro pubblico nel carcere borbonico, intitolato “Un altro modo è possibile”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: A LECCO APRIRÀ UN CENTRO PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA; A Lecco arriva il Centro per la giustizia riparativa: mediazione gratuita e percorsi di riconciliazione; Giustizia riparativa. A Lecco il nuovo centro. Pubblico e gratuito; Lecco apre il Centro per la giustizia riparativa, tra i primi in Italia.
Lecco, apre il Centro per la giustizia riparativa: sarà tra i primi in ItaliaFrutto della collaborazione tra Comune e l'Innominato, offrirà percorsi gratuiti di mediazione e riparazione del danno. Sede in via Marco d'Oggiono ... leccotoday.it
Lecco apre il centro per la giustizia riparativa, tra i primi in ItaliaUn servizio pubblico gratuito per ricucire i conflitti Nascerà in via Marco d’Oggiono e sarà dedicato ai programmi previsti dalla riforma Cartabia LECCO – La città di Lecco compie un passo significati ... msn.com
Via libera al Centro per la giustizia riparativa: la giunta approva il contratto con la Provincia per l'intero palazzo in centro Lecco. Mediazione gratuita tra vittime e autori di reati, servizi sociali e SUAP. Tra i primi in Italia, è il frutto di 13 anni di lavoro dell'Innomina facebook
Il Vademecum sulla giustizia riparativa a scuola costituisce uno strumento di orientamento culturale e operativo volto a supportare le istituzioni scolastiche nell’applicazione di pratiche disciplinari coerenti con la funzione educativa della sanzione. I… x.com