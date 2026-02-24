AI rivoluziona sicurezza codice | 500 bug nascosti scoperti

Anthropic ha scoperto 500 bug nascosti nel codice grazie a Claude Code Security, uno strumento di intelligenza artificiale progettato per analizzare e identificare vulnerabilità avanzate. La causa risiede nella capacità dell'AI di individuare problemi che i tradizionali strumenti di scansione spesso trascurano, migliorando così la sicurezza delle applicazioni. Questo metodo ha già evidenziato difetti in progetti di grandi dimensioni, dimostrando un passo avanti nella protezione del software.

Anthropic rivoluziona la sicurezza del codice con Claude Code Security. Anthropic ha lanciato Claude Code Security, uno strumento di code scanning basato su intelligenza artificiale che promette di rilevare vulnerabilità complesse che sfuggono agli scanner tradizionali. Il sistema, attualmente in anteprima limitata, ha già dimostrato la sua efficacia individuando oltre 500 bug non rilevati in progetti open-source ampiamente utilizzati. La novità arriva in un momento in cui la sicurezza software è sempre più critica, offrendo agli sviluppatori un alleato potente nella lotta contro le minacce informatiche.