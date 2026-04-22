Fiori a Mirano | Festa della Rosa il 25 aprile

Il 25 aprile, in occasione della festa dedicata a San Marco, Mirano organizza “Fiori a Mirano”, una manifestazione che richiama appassionati di giardinaggio e amanti del verde. La giornata si svolge nel centro cittadino, con esposizioni di piante e fiori, incontri tra operatori del settore e iniziative dedicate alla cura delle piante. La manifestazione rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità locale e gli appassionati della zona.

In occasione della giornata dedicata a San Marco, Mirano ospita “Fiori a Mirano”, una delle manifestazioni primaverili più attese del territorio, dedicata al florovivaismo, al giardinaggio e alla cura del verde.L’evento si svolge il 25 aprile nel centro storico, tra Piazza Martiri e le vie.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Fiori a Mirano: la Festa della Rosa il 25 aprileIn occasione della giornata dedicata a San Marco, Mirano ospita “Fiori a Mirano”, una delle manifestazioni primaverili più attese del territorio,... Festa della Liberazione 2026: il 25 aprile a Monte Sole81° Anniversario della Liberazione a Monte Sole (Marzabotto): come ogni anno un appuntamento imperdibile per una giornata da celebrare. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: XLVI edizione di FIORI A MIRANO sabato 25 aprile; Fiori a Mirano: la Festa della Rosa il 25 aprile; 25 Aprile Festa dei fiori a Mirano; Festa d'aprile. Viaggio nelle storie intime della Resistenza. Penultimo PalazzoTango...in occasione della tradizionale festa della rosa rossa d'Amore, il boccolo veneziano!!! romantica milonga con Nicola Benetello tdj facebook