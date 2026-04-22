La scherma pisana si è distinta nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto disputata a Il Cairo, con due atleti che sono tornati a casa con medaglie. Filippo Macchi e Martina Batini hanno ottenuto rispettivamente un oro e una medaglia, contribuendo alla presenza italiana sul podio mondiale. La competizione si è svolta nella capitale egiziana nei giorni scorsi, attirando l’attenzione dei presenti sulla scena internazionale.

La scherma pisana brilla sopra le Piramidi. Filippo Macchi e Martina Batini tornano dal Cairo con due medaglie conquistate nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto disputata nei giorni scorsi nella capitale egiziana. Un bilancio positivo anche per il commissario tecnico della Nazionale, il pisano Simone Vanni, che porta a casa un oro e un argento nel medagliere azzurro. Nel dettaglio, a mettersi in evidenza nell’individuale è soprattutto Batini, che è riuscita a conquistare un argento individuale e contribuito al successo dell’Italia nella prova a squadre femminile. Dopo aver superato i primi turni del tabellone, la fiorettista pisana ha centrato la semifinale e poi l’accesso alla finale, dove si è arresa soltanto nel derby tutto italiano contro Martina Favaretto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fioretto, l’Egitto è d’oro. Pisa sul podio mondiale

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