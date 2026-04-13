A Fano, nel mese di aprile 2026, si è raggiunta una posizione di rilievo nel paracadutismo indoor, posizionandosi tra le prime in Europa. La località ha ospitato un evento di livello mondiale, attirando atleti e appassionati da vari paesi. La disciplina si svolge in un tunnel del vento, dove il volo è controllato attraverso correnti d’aria, senza l’utilizzo di paracadute o gravità.

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 13 aprile 2026 – Fano vola alto, fino ai vertici del mondo. E lo fa in un tunnel del vento, dove la precisione conta più della gravità. È lì, a Lille, in Francia, che gli atleti della scuola di paracadutismo fanese hanno firmato una delle pagine più importanti della loro storia sportiva. Un risultato storico. La squadra “Italia FlyX8”, composta anche da atleti della Fano Sky Team, ha conquistato il secondo posto europeo e il sesto posto mondiale alla Coppa del Mondo e Coppa Europa 2026 di paracadutismo sportivo indoor. Un piazzamento che vale doppio: davanti solo colossi come Francia, Stati Uniti e Cina, realtà interamente professionistiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paracadutismo indoor, impresa mondiale: Fano sul podio d’Europa

Fabbri sceglie Toru?: niente Coppa Europa di lanci, priorità al Mondiale indoorLeonardo Fabbri ha deciso di non prendere parte alla Coppa Europa di lanci, in programma il 14 e 15 marzo a Nicosia, Cipro.

Atletica leggera categoria Allievi, Edoardo Rossi e Pietro Giuliani sul podio ai regionali indoorSi sono tenuti sabato a Modena e domenica a Parma i campionati regionali indoor per la categoria allievi.