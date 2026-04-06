Scherma | notte nera per l’Italia podio lontano al fioretto U17
L’Italia conclude senza medaglie la quinta giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro nel settore del fioretto Under 17. Nessun atleta azzurro è riuscito a raggiungere il podio in questa categoria, lasciando il campo senza successi. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole stabilite, senza altre notizie di incidenti o modifiche al programma.
L’Italia chiude a mani vuote la quinta giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro. Nessun atleta azzurro è riuscito a scalare il podio nelle specialità del fioretto Under 17. Il bilancio della giornata è negativo per la delegazione italiana, che vede i propri rappresentanti fermarsi prima delle finali. Maria Elisa Fattori ha registrato la performance migliore tra le ragazze, arrivando a un passo dalla medaglia. La stoccata decisiva è arrivata nei quarti di finale, dove la polacca Danuta Tym ha prevalso con un risultato di 15-13. Per le altre atlete l’uscita è stata più precoce: Martina Molteni ha perso per 15-14 contro l’americana Ella Calise nei sedicesimi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Scherma, nessuna medaglia per l’Italia dal fioretto Under 17. Fattori si ferma ai quartiSi chiude senza medaglie per l’Italia la quinta giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti in corso di svolgimento a Rio de Janeiro.
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