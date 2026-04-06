L’Italia conclude senza medaglie la quinta giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro nel settore del fioretto Under 17. Nessun atleta azzurro è riuscito a raggiungere il podio in questa categoria, lasciando il campo senza successi. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole stabilite, senza altre notizie di incidenti o modifiche al programma.

L’Italia chiude a mani vuote la quinta giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro. Nessun atleta azzurro è riuscito a scalare il podio nelle specialità del fioretto Under 17. Il bilancio della giornata è negativo per la delegazione italiana, che vede i propri rappresentanti fermarsi prima delle finali. Maria Elisa Fattori ha registrato la performance migliore tra le ragazze, arrivando a un passo dalla medaglia. La stoccata decisiva è arrivata nei quarti di finale, dove la polacca Danuta Tym ha prevalso con un risultato di 15-13. Per le altre atlete l’uscita è stata più precoce: Martina Molteni ha perso per 15-14 contro l’americana Ella Calise nei sedicesimi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scherma: notte nera per l’Italia, podio lontano al fioretto U17

Scherma, nessuna medaglia per l’Italia dal fioretto Under 17. Fattori si ferma ai quartiSi chiude senza medaglie per l’Italia la quinta giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti in corso di svolgimento a Rio de Janeiro.

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