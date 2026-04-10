Fiorentina-Lazio Prefettura | divieto di vendita di bevande alcoliche e bombolette spray Ecco in quali zone

La prefettura ha disposto il divieto di vendita di bevande alcoliche e bombolette spray nelle aree intorno allo stadio durante la partita tra Fiorentina e Lazio, in programma il 13 aprile 2026. Le restrizioni riguardano diverse zone nelle vicinanze dell'impianto, con l'obiettivo di prevenire situazioni di disagio e garantire la sicurezza pubblica. Le ordinanze entreranno in vigore nelle ore precedenti l’inizio dell’incontro e si estenderanno fino al termine della manifestazione.

FIRENZE – L’incontro di calcio di calcio del 13 aprile 2026 tra ACFFiorentina e S.S. Lazio, valevole per il campionato di serie A, è statooggetto di esame del Comitato provinciale per l’ordine e lasicurezza pubblica svoltosi in data odierna, all’esito del quale, a seguitodell’analisi svolta dalle Forze di polizia, è stato adottato un provvedimentoex art. 2 T.U.LL.P.S. che prevede dalle ore 17:00 del 13 aprile 2026 finoalle ore 24:00 del 13 aprile 2026, il divieto: b) della detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spraycontenente principi urticanti all’interno dello stadio Franchi edall’esterno dell’impianto sportivo lungo il perimetro sopradescritto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina-Lazio, Prefettura: divieto di vendita di bevande alcoliche e bombolette spray. Ecco in quali zone Fiorentina-Parma: divieti per bevande alcoliche e bombolette spray. Ecco in quali zoneFIRENZE – Per l’incontro di calcio in programma domenica 8 marzo 2026 tra ACF Fiorentina e Parma Calcio 1913, valevole per il Campionato di Serie A,... Fiorentina-Inter: divieto di vendita di alcolici e bombolette spray. Ecco in quali orari e zoneFIRENZE – Per l’incontro di calcio in programma per domenica 22 marzo 2026 tra ACFFiorentina e F. Fiorentina, le associazioni di tifosi fanno ricorso contro il divieto di trasferte fino alla fine del campionatoFirenze, 7 febbraio 2026 – Un ricorso contro il divieto delle trasferte fino al termine del campionato per i tifosi della Fiorentina. Lo hanno presentato l'Associazione Tifosi Fiorentini e ... lanazione.it Fiorentina-Lazio, svelato l'arbitro del matchL'AIA ha affidato la direzione della gara tra Fiorentina e Lazio, sfida valida per la 32° giornata di Serie A, all' arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Vecchi ... laziopress.it