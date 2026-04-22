fiorello a la pennicanza ci riprova con giorgia meloni

Mercoledì 22 aprile, Fiorello e Fabrizio Biggio conducono una nuova puntata di La Pennicanza, dedicata principalmente alle ultime notizie politiche riguardanti Giorgia Meloni. La puntata si concentra sugli eventi e le dichiarazioni recenti legate alla leader politica, senza approfondimenti o analisi, offrendo un aggiornamento diretto sui fatti più rilevanti.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono una nuova puntata de La Pennicanza mercoledì 22 aprile e a tenere banco questa volta sulle notizie di politica che coinvolgono Giorgia Meloni. Lo showman ci prende gusto dopo che il Presidente del Consiglio gli ha mandato un vocale di saluto qualche giorno fa e ne approfitta per ricontattarla, ma per il momento senza ottenere risposta. Ma ecco cosa è accaduto in diretta durante la trasmissione odierna. Fiorello contatta Giorgia Meloni. Nella nuova puntata de La Pennicanza Fiorello entra quindi subito nel vivo della polemica sugli insulti arrivati da un conduttore russo al Presidente del Consiglio: “Questa povera Giorgia Meloni non ha pace: prima Trump, poi la Russia.🔗 Leggi su Dilei.it

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FIORELLO RISPONDE A GIORGIA MELONI: IO TI ASSUMO PERO IN.....

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