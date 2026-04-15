Durante una puntata de La Pennica, il conduttore ha chiamato in diretta la presidente del consiglio. La premier ha risposto inizialmente con un messaggio in cui chiedeva cosa stesse succedendo, precisando di essere impegnata. Successivamente, ha inviato un messaggio vocale con un semplice “ciaoooo”. La conversazione si è conclusa con un breve scambio di messaggi, che il conduttore ha descritto come “breve ma intenso”.

Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta a La Pennicanza, lei risponde in modo “breve ma intenso”, come dice lo stesso showman. Andiamo con ordine. La puntata di oggi del programma di RadioRai2 condotto da Fiorello e Biggio inizia con l’attualità: “Grazie alla politica, grazie alla politica anche internazionale, ovviamente ‘grazie’ per modo di dire perché il momento è delicato, lo sappiamo. Quando ci sono dei folli, siamo sempre in bilico, basta una frase un po’ così. E l’ha detta alla Meloni! Tutti i titoli di giornale sono su questo. La Meloni ha preso le distanze, giustamente, dall’attacco (di Trump) al Papa. Ma come ti permetti, gallo cedrone (riferito al presidente Usa, ndr )? Il governo si è compattato, la Schlein ha fatto i complimenti alla Meloni, ci voleva”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta a La Pennicanza. Lei risponde prima con un messaggio: “Sono impegnata. Che succede?”, poi arriva un vocale con uno “ciaoooo”

Fiorello chiama in diretta il Quirinale - La Pennicanza 20/11/2025

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