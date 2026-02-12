Scoperto ad occupare abusivamente una casa Aterp a Taurianova scattano sgombero e sequestro

Questa mattina i carabinieri di Taurianova sono intervenuti in un’unità abitativa occupata illegalmente da un uomo. Il blitz ha portato allo sgombero immediato dell’immobile, di proprietà dell’Aterp, e al sequestro dell’immobile stesso. L’operazione rientra in una serie di controlli mirati a garantire il rispetto delle regole e a tutelare chi aspetta da tempo una casa popolare.

L'immobile è adesso potrà essere riassegnato. L'operazione dell'Arma è frutto di un' attività capillare info-investigativa avviata per contrastare un fenomeno particolarmente delicato dal punto di vista sociale Un controllo mirato che riporta al centro il rispetto delle regole e la tutela di chi attende da tempo un alloggio popolare. A Taurianova non si fermano i servizi straordinari di vigilanza del territorio disposti dall'Arma dei carabinieri, con particolare attenzione alla gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica. Nel corso delle verifiche, i militari della stazione carabinieri di Taurianova hanno concentrato l'attività sugli appartamenti di proprietà dell'Aterp, l'ente che amministra il patrimonio abitativo pubblico locale.

