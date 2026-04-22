Finto Colonnello e SMS Nexi | il piano psicologico che ruba 3.000€

Una donna di 34 anni residente in provincia di Parma ha subito una truffa il 12 marzo, coinvolgendo un finto colonnello e un messaggio proveniente da Nexi. La vittima è stata indotta, attraverso tecniche di manipolazione psicologica, a consegnare 3.000 euro. La vicenda si è svolta con l’impiego di un’identità falsa e di comunicazioni ingannevoli, che hanno portato la donna a compiere l’operazione.

Una sofisticata operazione di manipolazione psicologica ha colpito una donna di 34 anni residente in provincia di Parma lo scorso 12 marzo, portandola a consegnare 3.000 euro attraverso un bonifico istantaneo. La vittima è stata incastrata da un sistema di truffe che ha sfruttato lo spoofing tecnologico e l’autorità dei Carabinieri, finendo per credere di collaborare a un’indagine segreta contro dipendenti bancari corrotti. Dopo un’accurata ricostruzione condotta dalla Stazione di Parma Oltretorrente, i responsabili sono stati identificati in un uomo di 43 anni del Sud Italia, già noto alle autorità per precedenti penali. L’escalation della trappola: dal finto allarme Nexi al falso Colonnello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Finto Colonnello e SMS Nexi: il piano psicologico che ruba 3.000€ Notizie correlate Roma: finto prefetto ruba 150.000 euro con false identitàNel cuore di Roma, a pochi passi da Palazzo Chigi, un 33enne è stato arrestato in flagranza per aver orchestrato una truffa basata su false identità... Allerta SMS svuota-conti: il finto bonifico UniCredit che inganna anche i non clientiUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio... Una raccolta di contenuti Si parla di: Enel e Arma in prima fila contro le truffe; Charvensod, bambini e adulti insieme per la Corvée: comunità al lavoro per il territorio. Movimenti anomali sul suo conto: finto sms dai carabinieri con un numero clonatoUn sms allarmante, un finto operatore bancario e la chiamata da un numero clonato, identico a quello della caserma dei Carabinieri di Parma. E’ questa la sofisticata trappola psicologica dello spoofin ... gazzettadiparma.it