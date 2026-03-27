Allerta SMS svuota-conti | il finto bonifico UniCredit che inganna anche i non clienti

Una comunicazione ricevuta tramite SMS che riproduce il logo di una banca nota e segnala un’operazione di bonifico di 1750 euro sta inducendo molti utenti a credere di aver subito un prelievo o un accredito. La notifica, apparentemente autentica, invita a cliccare su un link per verificare la transazione, ma si tratta di una truffa che mira a svuotare i conti correnti, coinvolgendo anche persone che non sono clienti della banca.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Una notifica sul cellulare, il logo di una banca nota e una cifra che scotta:. Un drammatico incidente ha sconvolto il pomeriggio di oggi: una persona investita da un treno. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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